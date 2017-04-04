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04.04.2017

Вниманию водителей

Режим работы нескольких светофоров изменился в Петрозаводске

На трех перекрестках в карельской столице светофоры начнут работать круглосуточно.

Изменения внесли в организацию дорожного движения на светофорных объектах на перекрестках ул.Чапаева – ул.Ватутина, ул.Чапаева – ул.Пархоменко, ул.Кирова – ул.Вольная (БСМП). Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП.

На указанных перекрестках с 4 апреля вводится круглосуточный режим работы светофоров на основании предложений ГИБДД Петрозаводска.


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