04.04.2017
Вниманию водителей
Режим работы нескольких светофоров изменился в Петрозаводске
На трех перекрестках в карельской столице светофоры начнут работать круглосуточно.
Изменения внесли в организацию дорожного движения на светофорных объектах на перекрестках ул.Чапаева – ул.Ватутина, ул.Чапаева – ул.Пархоменко, ул.Кирова – ул.Вольная (БСМП). Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП.
На указанных перекрестках с 4 апреля вводится круглосуточный режим работы светофоров на основании предложений ГИБДД Петрозаводска.