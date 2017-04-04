Пьедестал почета

Карельский спортсмен выиграл золото первенства СЗФО по смешанному боевому единоборству

Боец из нашей республики стал лучшим на Северо-Западе, победив соперников из разных регионов.





В первые дни апреля в Вологде проходили первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).





В соревнованиях приняли участие четыре спортсмена из Карелии. Арслан Кильдеев, весовая категория 84 килограмма, из Костомукши, и Аслан Магомадов (70,3 килограмма) из Кондопоги выступили в рамках первенства среди юношей, Александр Семакович (61,2 килограмма) из Петрозаводска и Анатолий Ларионов (70,3 килограмма) из Олонца – на чемпионате.





По итогам состязаний Арслан Кильдеев досрочно стал победителем в своей весовой категории и завоевал путевку на первенство России по смешанному боевому единоборству, которое пройдет в Ростове в мае.





04.04.2017