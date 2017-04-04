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04.04.2017

Список пополнился

Новые скверы и аллеи появились в Петрозаводске

Перечень парков, бульваров и садов карельской столицы пополнился новыми названиями.

Соответствующее постановление администрации Петрозаводска подписала мэр города Ирина Мирошник. Так, в карельской столице появились Французский и Сенной бульвары, аллея Безопасности Дорожного движения, аллея Беломорско-Онежского пароходства, аллея Дружбы, Свирская, Школьная, Молодежная аллеи, а также Малый сад.

Сквер у здания Национального архива республики получил название Архивный. Сквер Новорожденных находится напротив здания ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина», Докторский сквер – вдоль Высотного проезда, между зданиями Городской поликлиники № 1 и Детской республиканской больницы, Университетский сквер – вокруг здания Петрозаводского государственного университета.

Также в карельской столице есть Тихий сквер, сквер Академии наук, Гиперборейский сквер, Кемский, Кукковский, Ключевской, Старокукковский, Новодревлянский и другие скверы.


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  • Скоро скамейкам названия начнут давать. Дорогами займитесь, дармоеды (Гость)
    04.04.2017 15:59:53
    +1 -1


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