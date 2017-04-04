Список пополнился

Новые скверы и аллеи появились в Петрозаводске

Перечень парков, бульваров и садов карельской столицы пополнился новыми названиями.





Соответствующее постановление администрации Петрозаводска подписала мэр города Ирина Мирошник. Так, в карельской столице появились Французский и Сенной бульвары, аллея Безопасности Дорожного движения, аллея Беломорско-Онежского пароходства, аллея Дружбы, Свирская, Школьная, Молодежная аллеи, а также Малый сад.





Сквер у здания Национального архива республики получил название Архивный. Сквер Новорожденных находится напротив здания ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина», Докторский сквер – вдоль Высотного проезда, между зданиями Городской поликлиники № 1 и Детской республиканской больницы, Университетский сквер – вокруг здания Петрозаводского государственного университета.





Также в карельской столице есть Тихий сквер, сквер Академии наук, Гиперборейский сквер, Кемский, Кукковский, Ключевской, Старокукковский, Новодревлянский и другие скверы.





04.04.2017