Долгая история

Перинатальный центр в Петрозаводске обещают достроить к концу года

Врио главы Карелии провел выездное совещание на строительной площадке будущего Перинатального центра.





Перед этим Артур Парфенчиков осмотрел фасад и внутренние помещения строящегося центра. Как рассказал министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян, после ввода в эксплуатацию нового Перинатального центра существующие медицинские учреждения смогут улучшить свои условия размещения. В новое здание переедет действующий Перинатальный центр. Частично сюда же с улицы Луначарского переведут гинекологическое отделение. При этом Родильный дом имени К.А. Гуткина продолжит свою работу.





Напомним, что строительство Перинатального центра на 130 мест с современным медицинским оборудованием ведется в Петрозаводске в рамках реализации Программы развития перинатальных центров в РФ. Возведение этого важного социального объекта находится на контроле у президента России и Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.





План строительства Перинатального центра вновь рассмотрят на этой неделе во время визита в регион министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Артур Парфенчиков поручил министерствам строительства и здравоохранения совместно с подрядными организациями максимально сосредоточиться на графике производства работ для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года.





04.04.2017