Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
04.04.2017

Долгая история

Перинатальный центр в Петрозаводске обещают достроить к концу года

Врио главы Карелии провел выездное совещание на строительной площадке будущего Перинатального центра.

Перед этим Артур Парфенчиков осмотрел фасад и внутренние помещения строящегося центра. Как рассказал министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян, после ввода в эксплуатацию нового Перинатального центра существующие медицинские учреждения смогут улучшить свои условия размещения. В новое здание переедет действующий Перинатальный центр. Частично сюда же с улицы Луначарского переведут гинекологическое отделение. При этом Родильный дом имени К.А. Гуткина продолжит свою работу.

Напомним, что строительство Перинатального центра на 130 мест с современным медицинским оборудованием ведется в Петрозаводске в рамках реализации Программы развития перинатальных центров в РФ. Возведение этого важного социального объекта находится на контроле у президента России и Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

План строительства Перинатального центра вновь рассмотрят на этой неделе во время визита в регион министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Артур Парфенчиков поручил министерствам строительства и здравоохранения совместно с подрядными организациями максимально сосредоточиться на графике производства работ для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года.


« Новые скверы и аллеи появились в ПетрозаводскеСильный ветер опять бушует в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://5.gp/medicom. Elova (Гость)
    04.04.2017 18:38:54
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]