В знак поддержки

Жители Петрозаводска зажгли свечи в память о погибших в Санкт-Петербурге

Вместе с неравнодушными горожанами врио главы Карелии возложил цветы на набережной Онежского озера.





По инициативе руководителя региона накануне вечером прошла акция в память о погибших от взрыва в петербургском метрополитене. Собравшиеся горожане зажгли поминальные свечи и возложили цветы к большому камню недалеко от Ротонды.













Временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и многие другие почтили минутой молчания погибших петербуржцев.





Напомним, что ранее в соцсетях врио губернатора пригласил петрозаводчан выразить свою солидарность с жителями Северной столицы.













− Очень важно, что это наш общий порыв, а не только мое личное предложение. Он возник от сердца сразу после этих событий. Все, кто сюда пришли, – пришли с искренним желанием отдать долг памяти нашим согражданам, которые стали жертвами террористического акта, − подчеркнул Артур Парфенчиков.













05.04.2017