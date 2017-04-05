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05.04.2017

В знак поддержки

Жители Петрозаводска зажгли свечи в память о погибших в Санкт-Петербурге

Вместе с неравнодушными горожанами врио главы Карелии возложил цветы на набережной Онежского озера.

По инициативе руководителя региона накануне вечером прошла акция в память о погибших от взрыва в петербургском метрополитене. Собравшиеся горожане зажгли поминальные свечи и возложили цветы к большому камню недалеко от Ротонды.



Временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и многие другие почтили минутой молчания погибших петербуржцев.

Напомним, что ранее в соцсетях врио губернатора пригласил петрозаводчан выразить свою солидарность с жителями Северной столицы.



− Очень важно, что это наш общий порыв, а не только мое личное предложение. Он возник от сердца сразу после этих событий. Все, кто сюда пришли, – пришли с искренним желанием отдать долг памяти нашим согражданам, которые стали жертвами террористического акта, − подчеркнул Артур Парфенчиков.




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