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05.04.2017

Цены на продукты

Картофель вырос в цене в Карелии

Некоторые овощи в республике дорожают с каждой неделей.

За минувшие семь дней в регионе среди плодоовощной продукции больше всего увеличилась стоимость картофеля – на 5,2%. Также выросла цена на свежие помидоры и репчатый лук на 4,1% и 2,2% соответственно. Кроме того подорожали мороженая неразделанная рыба на 0,9%, охлажденные и мороженые куры – на 0,8%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,5%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров снизилась стоимость яблок и свежих огурцов на 0,5% и 0,4% соответственно. За тот же период на 0,6-1,2% подешевели куриные яйца, сахарный песок, баранина (кроме бескостного мяса).

Цена на дизельное топливо выросла на 0,1%. Автомобильный бензин марок АИ- 92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,3% и 0,5%.


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