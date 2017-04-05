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05.04.2017

Время простуд

Эпидемический порог все еще превышен в Карелии

Вирусы пока не сдаются, и в регионе жители продолжают подхватывать простуду.

На сегодня заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом по Карелии выше уровня эпидемического порога на 19,5%. Всего зарегистрировано 5590 случаев.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 8,9%. Превышение средне многонедельного уровня зарегистрировано в Петрозаводске. Здесь с начала сезона к врачам обратились 3014 человек.

Из-за карантина учебный процесс приостановлен в трех классах петрозаводской школы №39 и одной группе местного детского сада №38.

За последнюю неделю при обследовании больных ОРВИ в двух случаях выделен вирус гриппа A(H3N2), в одном случае выделен вирус гриппа В, в одиннадцати – прочие респираторные вирусы, рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.


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