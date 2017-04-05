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05.04.2017

Вниманию водителей

Центр Петрозаводска перекроют на праздничные дни

Движение транспорта по одной из центральных улиц города закроют для безопасности жителей.

Администрации Петрозаводска подготовила постановление об ограничении движения транспорта в дни мероприятий, связанных с религиозными праздниками Вербное воскресенье, Пасха, Радоница и Троица.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, решено запретить движение всех видов транспортных средств по пощади Кирова с 20:00 5 апреля до 17:00 6 апреля, по улице Волховской на участке от улицы Коммунистов до улицы Правды с 20:00 15 апреля до 06:00 16 апреля.

Также мэрия запретит остановку транспорта по нечетной стороне улицы Сулажгорской на участке вдоль кладбища с 08:00 до 15:00 часов 9, 16 и 25 апреля и 4 июня. Кроме того, решено ограничить скорость движения транспорта с 08:00 до 15:00 9, 16 и 25 апреля и 4 июня по Соломенскому шоссе у кладбища Пески, по улице Правды у Зарецкого кладбища, по улице Сулажгорской вдоль Сулажгорского кладбища.


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  • дурдом - администрация считает что верующие пойдут на церковные праздники как на первомай ? с плакатами и знамёнами ? (Гость)
    05.04.2017 16:01:12
    +1 -1
  • А сколько вообще  верующих в эту ахинею??? При забвенной медицине -больной в безвыходном положении что-то там говорит про какого-то бога. А ТАК .... ОДНИ ВОПРОСЫ. (Гость)
    05.04.2017 16:25:02
    +1 -1


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