Вниманию водителей

Центр Петрозаводска перекроют на праздничные дни

Движение транспорта по одной из центральных улиц города закроют для безопасности жителей.





Администрации Петрозаводска подготовила постановление об ограничении движения транспорта в дни мероприятий, связанных с религиозными праздниками Вербное воскресенье, Пасха, Радоница и Троица.





Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, решено запретить движение всех видов транспортных средств по пощади Кирова с 20:00 5 апреля до 17:00 6 апреля, по улице Волховской на участке от улицы Коммунистов до улицы Правды с 20:00 15 апреля до 06:00 16 апреля.





Также мэрия запретит остановку транспорта по нечетной стороне улицы Сулажгорской на участке вдоль кладбища с 08:00 до 15:00 часов 9, 16 и 25 апреля и 4 июня. Кроме того, решено ограничить скорость движения транспорта с 08:00 до 15:00 9, 16 и 25 апреля и 4 июня по Соломенскому шоссе у кладбища Пески, по улице Правды у Зарецкого кладбища, по улице Сулажгорской вдоль Сулажгорского кладбища.





05.04.2017