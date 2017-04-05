Обсуждение инициатив

Совет законодателей может появиться в Карелии

С предложением создать подобный орган выступил врио главы региона.





Руководитель республики продолжил встречи с фракциями политических партий, представленных в Заксобрании Карелии. Накануне он повидался с депутатами от «Единой Россия».





- Мы вместе должны открыто обсуждать актуальные проблемы республики. Готов выслушать вашу позицию о том, в каком направлении следует двигаться исполнительной власти, что мы можем сделать совместно, - обратился к парламентариям Артур Парфенчиков.





Анна Лопаткина во время беседы затронула вопрос о судьбе Успенской церкви в Кондопожском районе. Исторический объект вошел в программу «Культура России на 2012 – 2018 годы», однако на сегодняшний день не разработана проектно-сметная документация. Артур Парфенчиков дал поручение до 15 апреля представить профильному министерству предложения по решению вопроса реставрации церкви. Также депутат обратила внимание на необходимость продолжить работу с муниципалитетами по мониторингу ситуации с аварийным жильем.

В свою очередь парламентарий Лариса Жданова завела разговор о необходимости публичного общественного обсуждения важнейших для республики законопроектов до их принятия.





- Предварительная дискуссионная работа нужна и с членами правительства, и с представителями общественности. Любой закон требует обсуждения», - подчеркнула депутат.





Артур Парфенчиков полностью поддержал предложение Ларисы Ждановой, отметив, что такое предварительное обсуждение предусмотрено законодательно. Но, по его мнению, не только региональный депутатский корпус должен участвовать в этом важнейшем процессе.





- Для успешного развития Карелии важен не только местный законотворческий процесс, но и вопросы федерального уровня. Предлагаю законотворческую деятельность вести в тесном контакте с нашими депутатами Государственной Думы, сенаторами. Это колоссальный потенциал, который следует использовать для реализации законодательных инициатив региона на федеральном уровне. Если мы выходим к федералам, законы должны быть технически отработаны. Надо активнее выходить на Комитеты Госдумы. Для этого я предлагаю создать в Карелии Совет законодателей. И сделать это в самое ближайшее время, - высказался врио главы республики.





Дисбалансу в распределении средств, собираемых в районах, между федеральным и местным бюджетами было посвящено выступление депутата Олега Доценко. Он, в частности, отметил, что жители на местах должны ощущать поступления в местную казну от лесопользователей и недропользователей, однако законодательство сегодня не оставляет данный вид доходов в районах. Артур Парфенчиков согласился с тем, что было бы правильно территориям получать эти платежи, но для этого следует внести предложения по изменению федерального налогового законодательства.





- Если мы считаем нужным поднять вопрос на федеральном уровне, то следует вместе работать. Не будем строить фантазий, а создадим рабочую группу, внесем свои предложения. Но надо понимать, что это колоссальный совместный труд.





Депутат Ирина Кузичева обратила внимание на проблему с ГУП «Мост», предприятия–банкрота, в ведении которого находится содержание дорог во многих районах, в том числе и в Беломорском. Вопрос по нему взят на контроль.





05.04.2017