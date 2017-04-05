Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
05.04.2017

Заслуженные награды

Карельские спортсменки выиграли серебро на первенстве России по фитнес-аэробике

Команда из Петрозаводска стала одной из лучших в стране на состязаниях по фитнес-аэробике.

Чемпионат и первенство России в этом виде спорта проходит в Москве. Среди сильнейших участников со всей страны на состязаниях выступали семь команд из карельской столицы и Кондопоги.

В дисциплине «аэробика» в возрастной категории 14-16 лет среди 18 команд петрозаводская «Энергия» завоевала серебряную медаль. В этой же возрастной группе команда «Гамма» стала шестой.

В возрастной группе 17+ команда «Фьюжн» заняла четвертое место. В группе 11-13 лет среди 15 коллективов карельская команда «Грация» получла шестое место, команда «Драйв» - восьмое.

Сегодня на соревнованиях две карельские команды выступают в дисциплине «хип-хоп». Добавим, что эти соревнования являются отборочными на первенство мира по фитнес-аэробике, которое пройдет в октябре в Амстердаме.


« Совет законодателей может появиться в КарелииБолее трех тысяч жителей Карелии получили перерасчет платы за ОДН благодаря прокуратуре »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]