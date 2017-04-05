Заслуженные награды

Карельские спортсменки выиграли серебро на первенстве России по фитнес-аэробике

Команда из Петрозаводска стала одной из лучших в стране на состязаниях по фитнес-аэробике.





Чемпионат и первенство России в этом виде спорта проходит в Москве. Среди сильнейших участников со всей страны на состязаниях выступали семь команд из карельской столицы и Кондопоги.





В дисциплине «аэробика» в возрастной категории 14-16 лет среди 18 команд петрозаводская «Энергия» завоевала серебряную медаль. В этой же возрастной группе команда «Гамма» стала шестой.





В возрастной группе 17+ команда «Фьюжн» заняла четвертое место. В группе 11-13 лет среди 15 коллективов карельская команда «Грация» получла шестое место, команда «Драйв» - восьмое.





Сегодня на соревнованиях две карельские команды выступают в дисциплине «хип-хоп». Добавим, что эти соревнования являются отборочными на первенство мира по фитнес-аэробике, которое пройдет в октябре в Амстердаме.





05.04.2017