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05.04.2017

Коммунальные дрязги

Более трех тысяч жителей Карелии получили перерасчет платы за ОДН благодаря прокуратуре

Ресурсоснабжающая организация в Прионежском районе допустила появление двойных квитанций по общедомовым нуждам и незаконно получила свыше 100 тысяч рублей.

В прокуратуру района обратились местные жители и попросили проверить «Прионежский водоканал» на соблюдение закона при взимании платы за общедомовые нужды. С января этого года деньги за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме, начисляются управляющей организацией. Однако ресурсоснабжающая организация вправе начислять плату лишь если домом непосредственно управляют собственники или если способ управления в многоквартирном доме не выбран.

Но МУП «Прионежский водоканал» за январь-февраль 2017 года выставило всем потребителям квитанции на оплату ОДН вопреки этим условиям. В большинстве многоквартирных домов либо есть ТСЖ, либо выбрана управляющая компания. Это не остановило водоканал. В результате общий размер начисленной платы составил 123 тысячи рублей, из них на момент проверки потребители оплатили счета на 103 тысячи рублей.

Действия муниципального предприятия привели к появлению двойных квитанций по ОДН и необоснованному обогащению ресурсоснабжающей организации.

В итоге прокуратура района внесла директору МУП «Прионежский водоканал» представление об устранении нарушений закона. Виновный работник предприятия уже привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, более чем 3270 жителям района произвели перерасчет платы за ОДН за январь-февраль 2017 года на общую сумму 123,2 тысячи рублей, отметили в региональной прокуратуре.


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  • Наберут на работу родственников и знакомых неучей а страдают люди. (Гость)
    05.04.2017 15:41:25
    +1 -1
  • Целая прокуратура работала, ущерба сотни тысяч и дисциплинарная??? Он и прокурора родственник что ли? Или там все друг у друга сосут? (Гость)
    05.04.2017 16:06:12
    +1 -1


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