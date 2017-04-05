Коммунальные дрязги

Более трех тысяч жителей Карелии получили перерасчет платы за ОДН благодаря прокуратуре

Ресурсоснабжающая организация в Прионежском районе допустила появление двойных квитанций по общедомовым нуждам и незаконно получила свыше 100 тысяч рублей.





В прокуратуру района обратились местные жители и попросили проверить «Прионежский водоканал» на соблюдение закона при взимании платы за общедомовые нужды. С января этого года деньги за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме, начисляются управляющей организацией. Однако ресурсоснабжающая организация вправе начислять плату лишь если домом непосредственно управляют собственники или если способ управления в многоквартирном доме не выбран.





Но МУП «Прионежский водоканал» за январь-февраль 2017 года выставило всем потребителям квитанции на оплату ОДН вопреки этим условиям. В большинстве многоквартирных домов либо есть ТСЖ, либо выбрана управляющая компания. Это не остановило водоканал. В результате общий размер начисленной платы составил 123 тысячи рублей, из них на момент проверки потребители оплатили счета на 103 тысячи рублей.





Действия муниципального предприятия привели к появлению двойных квитанций по ОДН и необоснованному обогащению ресурсоснабжающей организации.





В итоге прокуратура района внесла директору МУП «Прионежский водоканал» представление об устранении нарушений закона. Виновный работник предприятия уже привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, более чем 3270 жителям района произвели перерасчет платы за ОДН за январь-февраль 2017 года на общую сумму 123,2 тысячи рублей, отметили в региональной прокуратуре.





05.04.2017