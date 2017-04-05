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05.04.2017

Чтобы помнили

Вечер памяти Евгения Евтушенко проведут в Карелии

Врио главы республики предложил устроить вечер памяти в честь поэта Евгения Евтушенко.

Речь об организации подобного литературного вечера зашла сегодня на встрече Артура Прфенчикова с известными карельскими писателями Маратом Тарасовым и Дмитрием Новиковым.

Своего преемника на посту председателя Карельского Союза писателей Дмитрия Новикова Марат Тарасов представил как «одного из крупнейших прозаиков России» и отметил его недавно вышедший роман «Голомяное пламя». Беседуя с писателями, Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость поддержки местных авторов, в том числе посредством распространения их произведений через библиотечную сеть республики.

− Это наш символ, это наше богатство. Мы обязательно должны их поддерживать, − сказал руководитель региона.

Участники встречи не могли не вспомнить Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни несколько дней назад. О своем друге трогательно рассказал Марат Тарасов. По мнению Артура Парфенчикова, Карелия обязана почтить память Евгения Евтушенко литературным вечером. Поэт много раз бывал в республике и нашел в Петрозаводске спутницу жизни, которой посвятил строки «Карелия мне подарила Машу…».

− Мы имеем честь говорить, что Карелия была для Евгения Александровича родным краем, − заметил Артур Парфенчиков, − здесь его хорошо знали и любили.


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