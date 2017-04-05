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05.04.2017

Красивый спорт

Сотни бальников приедут в Петрозаводск на первенство Северо-Запада

В карельской столице проведут чемпионат республики и первенство СЗФО по танцевальному спорту.

Соревнования пройдут 22 и 23 апреля на спортивной площадке танцевального клуба «Ритм». Первый дент состязаний будет посвящен массовому спорту: начинающие спортсмены и любители покажут свои умения и получат первые медали. Украсят этот день выступления детских коллективов клуба «Ритм»: ансамбли «Сказка» и «Улыбка». Также лучшие спортивные пары клуба покажут свои шоу-номера.

Второй день турнира пройдет в напряженной борьбе спортсменов за звание победителей первенства Северо-западного федерального округа. На него съедутся сильнейшие танцевальные дуэты из Мурманска и Мурманской области, Череповца, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы – всего около 500 спортсменов.

Победители войдут в состав сборной СЗФО по танцевальному спорту и примут участие в первенствах и чемпионатах России. Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие состоится 23 апреля в 18.00.


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