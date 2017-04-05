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05.04.2017

Призыв для всех

Митинг солидарности в борьбе против терроризма пройдет в Петрозаводске

Жителей карельской столицы приглашают на акцию, посвященную борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Организаторами митинга солидарности выступили профком студентов ПетрГУ и Карельская республиканская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Поводом для митинга против терроризма стала трагедия в Санкт-Петербурге, где прогремел взрыв в метро. Погибли 14 человек, более 50 пострадали. Цель мероприятия – вместе со всей Россией выступить против экстремизма и терроризма, выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга.

- Мы призываем всех жителей Карелии сказать твердое «нет!» любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего, - отметили организаторы.

Профком ПетрГУ и Совет ветеранов приглашают жителей Петрозаводска и гостей города, представителей предприятий, организаций и общественных объединений прийти на площадь Кирова 8 апреля в 11 часов и выразить свою солидарность борьбе против террора.


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  • Бармалеи - вон из России!. Александр (Гость)
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