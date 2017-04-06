Линолеум на отрез: способ грамотной экономии и дизайнерская свобода

Линолеум остается «любимым» многими покрытием. Причины просты – доступная цена, практичность, интересные дизайн-варианты. А если покупать линолеум на отрез, не возникнет проблем с раскроем и остатками.





Кому не хотелось бы получить практичное и уникальное напольное покрытие и при этом сэкономить? Линолеум на отрез – предложение, которое предоставляет такие возможности.

При выборе напольного покрытия линолеуму часто отдается предпочтение. Причина в практичности и гигиеничности материала, обширном выборе дизайн-решений и типов. Это актуальный и разумный способ экономии при ремонте, ведь такое покрытие несложно уложить самостоятельно, да и стоимость его доступна. Еще интересней с этой позиции – приобретение линолеума на отрез.





Чем выгодно покупать отрезное линолеумное покрытие?





Оформление пола линолеумом включает несколько следующих этапов:





• подбор материала по технико-эксплуатационным параметрам (класс, толщина, устойчивость к нагрузкам и пр.);

• выполнение дизайнерской задачи – выбор цвета, рисунка, фактуры;

• расчет необходимого объема с минимизацией остатков;

• раскрой;

• укладка.





При покупке линолеума в нарезку консультации и работы по первым четырем этапам выполняет продавец (часто на бесплатной или условно оплачиваемой основе). Расчет и раскрой материала будет проведен профессионально и аккуратно, с учетом усадки и других особенностей «поведения» выбранного линолеума, с минимизацией всех рисков и ошибок.





Вторая выгода состоит в том, что на отрез предлагается больше дизайн-вариантов (в сравнении с покрытием в рулонах). Так, на http://www.laminat-msc.ru/linoleum/na-otrez/ представлено от 150 актуальных и интересных решений от проверенных марок (Tarkett, Ideal и пр.). Плюс возможность необычно оформить пол, сформировав уникальное покрытие из кусков (так помещение можно еще и эффектно зонировать).





Третье преимущество – финансовое. Да, нарезное покрытие часто обходится несколько дороже по стоимости одного метра, чем рулонное. Но при покупке материала в профильных онлайн-магазинах разница незначительна. Во-вторых, нет никаких остатков, которые остаются после раскроя и укладки покрытия в рулонах, или они минимальны. Третье – бесплатные услуги профессионалов – мастеров по укладке, дизайнеров и т. п.





В-четвертых, можно собрать пол из небольших кусочков – остатков линолеума разных типов на складе. Такие элементы предлагаются с существенной скидкой, остается лишь правильно подобрать их по дизайну и размерам, обеспечив герметичность покрытия (чтобы на полу после укладки не образовались зазоры или не разошлись швы).





Немного о нюансах выбора





Принципы и алгоритм выбора линолеума на отрез аналогичен выбору рулонного материала и любого иного покрытия. Отталкиваются от необходимых технических характеристик (где будет стелиться материал и каковы предстоящие нагрузки), интерьера помещения, планировки и площади комнаты. Нюансы возникают лишь при желании составить покрытие из кусков – важно тщательно подобрать детали по толщине, совпадению техпараметров, гармоничности расцветки.





06.04.2017