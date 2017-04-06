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06.04.2017

Сезон посадок

«Весенняя» ярмарка для дачников пройдет в Петрозаводске

Жители карельской столицы смогут купить для своих огородов саженцы деревьев, рассаду овощей и семена.

Четвертый год ярмарка на пересечении улицы Инженерной и проспекта Октябрьского станет площадкой для торговли посадочным материалом. На ней можно будет приобрести рассаду, плодово-ягодные кустарники, саженцами деревьев, рассаду овощей, декоративные растения, семена.

Универсальная ярмарка «Весенняя» пройдет с 11 по 14 мая, время работы: с 10:00 до 19:00.Она вызовет интерес и у садовод. Организатора предусмотрели, чтобы в продаже были садово-огородный инвентарь, спецодежда, материалы для дачного строительства. Также жители Петрозаводска смогут купить рыбу, мясо, молочную продукцию и прочие виды товаров.

Администрация города приглашает принять участие в ярмарке сельхозпредприятия, предприятия оптовой торговли, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей республики и других субъектов России. Пенсионеры, занимающиеся садоводством и огородничеством, смогут продавать посадочный материал, цветы и рассаду. Торговые места пожилым горожанам мэрия предоставит бесплатно. Заявки можно подать в электронном виде по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru, контактный телефон 71-35-69.


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