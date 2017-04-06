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06.04.2017

Испытание пройдено

Школьники Карелии сдали досрочный ЕГЭ по биологии, физике и иностранному языку

В республике участие в Едином государственном экзамене досрочного периода по биологии приняли 14 человек, по физике – 15, по английскому языку - 10.

Для проведения ЕГЭ в Петрозаводске открыли два пункта: в Центре оценки качества образования и в педагогическом колледже. В них велось видеонаблюдение и использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников.

Ход экзаменов контролировали четыре федеральных общественных наблюдателя. Один из них наблюдал в online-режиме посредством портала «Смотри ЕГЭ». Также за процессом наблюдал представитель Министерства образования республики.

Экзаменационная работа по физике включала 31 задание. На ее выполнение было отведено три часа 55 минут. Работа по биологии состояла из 28 заданий, которые необходимо было выполнить за три часа 30 минут. Экзаменационная работа по английскому языку (письменная часть) - 40 заданий. На ее выполнение ушло три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии и физике составляет 36 баллов, по иностранному языку (письменная и устная части) – 22 балла. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.


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