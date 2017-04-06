Рабочие вопросы

Врио главы Карелии встретился с руководителем транспортной полиции Петрозаводска

Начальник городского линейного отдела МВД на транспорте доложил Артуру Парфенчикову о принятых дополнительных мерах безопасности в республике.





В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности на объектах транспорта Карелии. Как рассказал Артур Воропаев, в соответствии с распоряжением врио губернатора в регионе приняты дополнительные меры безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта.





Также Артур Воропаев сообщил о криминогенной обстановке на транспорте за период 2016 года и первый квартал 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 15% увеличилось общее число зарегистрированных преступлений, на 30% выросло количество раскрытых преступлений. Общий процент раскрываемости преступлений, по словам Артура Воропаева, составил 84,2%.





Как отметил руководитель транспортной полиции, сегодня активизирована работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. С привлечением сотрудников кинологической службы и служебно-розыскных собак регулярно проходят досмотры пассажиров, проверка их багажа.





Отдельно участники встречи обсудили вопросы детского травматизма на транспорте. Здесь наметилась положительная тенденция Активная профилактическая работа, рейдовые мероприятия сотрудников отделения привели к тому, что за 12 месяцев 2016 года в Петрозаводске не зарегистрировано фактов детского травматизма на объектах транспорта.





06.04.2017