Чистота города

Рейды по снятию несанкционированной рекламы снова проведут в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».





Очередной рейд по снятию несанкционированной рекламы состоится в субботу, 8 апреля. Сбор участников – в 11:00 у фонтана «Молекула» на Студенческом бульваре, предоставляется необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки. Участников поощрят памятными подарками.





Напомним, что акция «СТОП – рекламе вне закона» проходит в период с 22 марта по 22 апреля. В это время планируется проведение комплекса мероприятий, в том числе - еженедельных рейдов по снятию несанкционированной рекламы, а также конкурсов «Фотоохота» и «Чистые стены»





06.04.2017