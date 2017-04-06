Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
06.04.2017

Чистота города

Рейды по снятию несанкционированной рекламы снова проведут в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».

Очередной рейд по снятию несанкционированной рекламы состоится в субботу, 8 апреля. Сбор участников – в 11:00 у фонтана «Молекула» на Студенческом бульваре, предоставляется необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки. Участников поощрят памятными подарками.

Напомним, что акция «СТОП – рекламе вне закона» проходит в период с 22 марта по 22 апреля. В это время планируется проведение комплекса мероприятий, в том числе - еженедельных рейдов по снятию несанкционированной рекламы, а также конкурсов «Фотоохота» и «Чистые стены»


« Парфенчиков призвал жителей Петрозаводска прийти на митинг против террораХозяин аттракциона с «тарзанкой» в парке «Рускеала» пытался дать взятку следователю в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]