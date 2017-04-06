Хитрость не удалась

Хозяин аттракциона с «тарзанкой» в парке «Рускеала» пытался дать взятку следователю в Карелии

Предприниматель, который организовал прыжки с «тарзанкой» в карельском горном парке, хотел уйти от ответственности за некачественные услуги. Ради этого он решился дать взятку стажу закона.





По версии следствия, бизнесмен предоставлял платные услуги населению на коммерческой основе и организовал на территории Горного парка «Рускеала» аттракцион экстремальных прыжков «Роуп-Джампинг».





24 мая 2016 года 29-летняя девушка посетила упомянутый туристический объект. Там она решила испытать острые ощущения на аттракционе и с помощью специального снаряжения выполнила прыжок. Девушка пролетела над каньоном и ударилась о противоположную его сторону. Таким образом она получила телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.





Кроме того, во время расследования обвиняемый предложил следователю СК взятку в сумме 100 тысяч рублей, чтобы страж закона прекратил уголовное дело. При передаче первой части взятки в 50 тысяч рублей предпринимателя задержали.





Сейчас по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы вскоре направят в суд. Бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы.





06.04.2017