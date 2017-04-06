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Мэр Петрозаводска стала третьей в медиарейтинге глав региональных столиц Северо-Запада

В марте нынешнего года Ирина Мирошник стала одним из самых упоминаемых руководителей столиц субъектов СЗФО в различных изданиях.





Лидерами медиарейтинга мэров региональных столиц Северо-Запада в минувшем месяце стали Александр Ярошук – глава Калининграда, Иван Цецерский – мэр Пскова и Ирина Мирошник – руководитель Петрозаводска, сообщает компания "Медиалогия". Главу нашего города в различных СМИ упоминали в связи с тем, что она и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук провели проверку состояния дорог в Петрозаводске. После чего Ирина Мирошник заявила, что ямочный ремонт отдельных улиц в карельской столице проведут в рамках муниципального контракта на 35 миллионов рублей.





Добавим, что рейтинг составляют по показателям МедиаИндекса, то есть качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. От уровня МедиаИндекса зависит яркое и позитивное присутствие персоны в СМИ и ее имидж.





06.04.2017