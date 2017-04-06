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06.04.2017

Популярность растет

Мэр Петрозаводска стала третьей в медиарейтинге глав региональных столиц Северо-Запада

В марте нынешнего года Ирина Мирошник стала одним из самых упоминаемых руководителей столиц субъектов СЗФО в различных изданиях.

Лидерами медиарейтинга мэров региональных столиц Северо-Запада в минувшем месяце стали Александр Ярошук – глава Калининграда, Иван Цецерский – мэр Пскова и Ирина Мирошник – руководитель Петрозаводска, сообщает компания "Медиалогия". Главу нашего города в различных СМИ упоминали в связи с тем, что она и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук провели проверку состояния дорог в Петрозаводске. После чего Ирина Мирошник заявила, что ямочный ремонт отдельных улиц в карельской столице проведут в рамках муниципального контракта на 35 миллионов рублей.

Добавим, что рейтинг составляют по показателям МедиаИндекса, то есть качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. От уровня МедиаИндекса зависит яркое и позитивное присутствие персоны в СМИ и ее имидж.


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  • Вот что значит 26-й маршрут отменить, ещё девятку отменит - и первое место займёт. (Гость)
    06.04.2017 17:23:59
    +1 -1
  • сама себе неуд.за работу поставила,так хоть тута... (Гость)
    06.04.2017 17:29:19
    +1 -1
  • снимите ее тогда в передаче "ты не поверишь" на НТВ.  там бля этих припизженных звезд показывают. вовик (Гость)
    06.04.2017 18:28:11
    +1 -1
  • Я долгое время жил в спб и по приезду в Петрозаводск был неприятно удивлён состоянием городской инфраструктуры(. Позволительно ли говорить о ремонте дорог и утверждении бюджета на эти цели, когда дорожный ремонт прошлого года стал вместе с сошедшим снегом абстрактным понятием. О каком рейтинге идёт речь если Город, даже не обращая внимание на состояние асфальтового покрытия можно смело назвать помойкой, как бы это больно не звучало!!!! Посмотреть на тротуары, которые утопают в песке и воде, на газоны превратившиеся в месиво состоящее из грязи, прошлогодних опавших листьев и мусора, дворы где пройти можно только в резиновых сапогах,  иначе вся обувь будет грязная.  Эти убитые троллейбусы и маршрутки еле ползущие в гору?! Да, как у того поэта лошадка ползущая медленно в гору, везущая хворосту воз.
    Где дворники  ? Ладно дворы, НО тротуары в центре города!, их же необходимо убирать?! Где уборочная техника обслуживающая дороги и тот песок , который не позволяет увидеть бордюр утопающий в песке?
    Возможно, не спорю, удрбнее не замечать этого, но это неправильно! Так не должно быть! ВЫ же не свиньи?!  Зарабатывает верхний эшелон на ресурсах Карелии огромные деньги, так обратите внимание на город, как вы его запустили! И это столица!!!
    Согласуйте бюджет, ладно украдите  половину, но выделите денег и организуйте уборку города. Не кому работать? Да ладно?!) у Вас взрослые мужчины на кассах в магните и других сетевых магах сидят, как , им больше негде работать?  Скажете, ни кто не хочет за эти деньги работать!?  Привезите  граждан СНГ, их в питере и Москве можно целый поезд собрать , выпустить на вокзале и они будут работать, убирать и чистить это свинство!  Да !  С вокзала и начните!!!!
    А сотрудники ДПС , которые приезжают к приходу поезда и срубают палки с машин, которые ждут людей с поезда!?)))) понятно , что у них план и необходимо его как то выполнять! Сам слышал разговор двух сотрудников ДПС на вокзале пока ждал авто! Один другому говорил что всех с поезда забрали и больше здесь никого не оштрафовать)))
    Так жить нельзя!!!
    P.s это мое субъективное мнение , никого ни к чему не обязывющее и уж тем более я никого не упрекаю за это. Живите конечно как хотите!. А (Гость)
    06.04.2017 19:26:19
    +1 1-1
  • террор уже 30 лет террор террор .. вовик (Гость)
    06.04.2017 19:47:19
    +1 -1
  • А
    Вы зачем правду написали?Расстроили тута всех.... обыватель (Гость)
    06.04.2017 20:21:29
    +1 -1
  • А

    Привезите  граждан СНГ, их в питере и Москве можно целый поезд собрать , выпустить на вокзале и они будут работать, убирать и чистить это свинство!

     
    Ага... а заодно и взрывать вас...
    Надо не этих грёбаных "граждан СНГ" вагонами в Россию завозить, а начать выделять нормальные деньги на поддержание инфраструктуры и платить хорошие зарплаты дворникам и другим работникам ЖКХ. Тогда и завозить никого не надо будет.. Александр (Гость)
    06.04.2017 21:18:20
    +1 -1


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