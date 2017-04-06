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06.04.2017

В рамках закона

Пять гаражей и металлический забор снесут в Петрозаводске

В карельской столице местные власти продолжают бороться с незаконно установленными объектами.

Администрация Петрозаводска ждет, что до 18 апреля хозяева самостоятельно демонтируют пять гаражей и вагончик, расположенные в районе дома № 26 по улице Питкярантской. Кроме того, сносу в срок до 19 апреля подлежит металлический забор в районе зданий № 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а по проспекту Карьерному.

Напомним, для начала владельцев самовольно установленных объектов предупреждают о необходимости демонтировать постройки. После размещения требований у хозяев есть две недели на работы. Затем сносом объектов займутся городские власти.


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  • по проспекту Карьерному
    Круто в редакции проезды в проспекты переименовывают :).
    Кто дал право!?. Не математик (Гость)
    06.04.2017 21:48:39
    +1 -1


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