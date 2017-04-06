В рамках закона

Пять гаражей и металлический забор снесут в Петрозаводске

В карельской столице местные власти продолжают бороться с незаконно установленными объектами.





Администрация Петрозаводска ждет, что до 18 апреля хозяева самостоятельно демонтируют пять гаражей и вагончик, расположенные в районе дома № 26 по улице Питкярантской. Кроме того, сносу в срок до 19 апреля подлежит металлический забор в районе зданий № 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а по проспекту Карьерному.





Напомним, для начала владельцев самовольно установленных объектов предупреждают о необходимости демонтировать постройки. После размещения требований у хозяев есть две недели на работы. Затем сносом объектов займутся городские власти.





06.04.2017