Кадровые перестановки

Заместителем премьер-министра правительства Карелии стала Лариса Подсадник

На новой должности Лариса Подсадник начнет работу с 10 апреля. Ее назначили вместо Валентины Улич.





Врио главы Карелии подписал указ о назначении на место заместителя премьер-министра правительства региона Ларисы Подсадник.





Сегодня на рабочей встрече Артур Парфенчиков обсудил с новым руководителем социального блока республиканских властей ситуацию в отраслях социальной сферы региона и поставил первоочередные задачи, которые требуют решения.





- У вас будет сложный участок работы – отрасль медицины, образования, культуры. Все эти сферы вызывают в последнее время много вопросов. Вы в курсе проблем социальной отрасли и теперь в новом качестве будете заниматься их решением, - отметил Артур Парфенчиков.





Руководитель региона определил ряд направлений, на которые новому руководителю необходимо обратить первоочередное внимание. В частности, в здравоохранении он назвал вопросы лекарственного обеспечения, оказания онкологической помощи, строительство Перинатального центра, в образовании – проблемы малокомплектных школ, приема в первый класс, строительство Президентского кадетского училища.





- Задач много. Очень надеюсь на ваш опыт и знание положения дел в республике. Уверен, что это поможет нам максимально быстро оптимизировать ситуацию в социальной сфере, - подчеркнул врио главы.





Лариса Подсадник начинала трудовую деятельность в сфере образования – работала учителем английского языка, а также директором гимназии №17 Петрозаводска. С 2007 года занимала должность заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа, была председателем Комитета по вопросам образования, культуры, молодежной политики и спорта, а с 2010 года - председателем Комитета социального развития. В 2013 году Лариса Подсадник назначена ректором Карельского института развития образования. 18 сентября 2016 года избрана депутатом Законодательного собрания республики VI созыва по Единому избирательному округу.





06.04.2017