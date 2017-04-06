Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
06.04.2017

Кадровые перестановки

Заместителем премьер-министра правительства Карелии стала Лариса Подсадник

На новой должности Лариса Подсадник начнет работу с 10 апреля. Ее назначили вместо Валентины Улич.

Врио главы Карелии подписал указ о назначении на место заместителя премьер-министра правительства региона Ларисы Подсадник.

Сегодня на рабочей встрече Артур Парфенчиков обсудил с новым руководителем социального блока республиканских властей ситуацию в отраслях социальной сферы региона и поставил первоочередные задачи, которые требуют решения.

- У вас будет сложный участок работы – отрасль медицины, образования, культуры. Все эти сферы вызывают в последнее время много вопросов. Вы в курсе проблем социальной отрасли и теперь в новом качестве будете заниматься их решением, - отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона определил ряд направлений, на которые новому руководителю необходимо обратить первоочередное внимание. В частности, в здравоохранении он назвал вопросы лекарственного обеспечения, оказания онкологической помощи, строительство Перинатального центра, в образовании – проблемы малокомплектных школ, приема в первый класс, строительство Президентского кадетского училища.

- Задач много. Очень надеюсь на ваш опыт и знание положения дел в республике. Уверен, что это поможет нам максимально быстро оптимизировать ситуацию в социальной сфере, - подчеркнул врио главы.

Лариса Подсадник начинала трудовую деятельность в сфере образования – работала учителем английского языка, а также директором гимназии №17 Петрозаводска. С 2007 года занимала должность заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа, была председателем Комитета по вопросам образования, культуры, молодежной политики и спорта, а с 2010 года - председателем Комитета социального развития. В 2013 году Лариса Подсадник назначена ректором Карельского института развития образования. 18 сентября 2016 года избрана депутатом Законодательного собрания республики VI созыва по Единому избирательному округу.


« Валентина Улич покинула правительство Карелии

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • откель она знат,ни опыта ни образования...странное назначение,куда улич пенс в ФСС?. обыватель (Гость)
    06.04.2017 17:26:15
    +1 -1
  • Вот это поворот. Ржунимагу. (Гость)
    06.04.2017 17:34:00
    +1 -1
  • что она может сделать полезного,так это проголосоать против единои россии. но и это она не смогет. вовик (Гость)
    06.04.2017 18:21:09
    +1 -1
  • так и живём (Гость)
    06.04.2017 21:20:44
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]