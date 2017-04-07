Осторожность не повредит

Подозрительный пакет обнаружили у автовокзала в Карелии

Приехавшие на место правоохранители выяснили, что пакет опасности не представляет.





В минувшую среду вечером в дежурную часть полиции Олонца сообщили о подозрительном предмете. Один из работников автовокзала заметил на скамейке бесхозный полиэтиленовый пакет. Он незамедлительно сообщил о находке стражам порядка. На место прибыла следственно-оперативная группа. Близлежащую территорию оцепили, людей эвакуировали.





Вскоре полицейские установили, что пакет неопасен. Его хозяйку нашли. Выяснилось, что 19-летняя жительница Олонца отправилась в Петрозаводск на автобусе. Однако забыла свой пакет на скамейке остановки и вспомнила о нем лишь в карельской столице.





- В очередной раз сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов - сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и коробок - не прикасаться к указанным предметам, постараться исключить доступ к ним других лиц, немедленно сообщить о них по телефонам экстренных служб, - отметили в МВД Карелии.





07.04.2017