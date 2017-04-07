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07.04.2017

Осторожность не повредит

Подозрительный пакет обнаружили у автовокзала в Карелии

Приехавшие на место правоохранители выяснили, что пакет опасности не представляет.

В минувшую среду вечером в дежурную часть полиции Олонца сообщили о подозрительном предмете. Один из работников автовокзала заметил на скамейке бесхозный полиэтиленовый пакет. Он незамедлительно сообщил о находке стражам порядка. На место прибыла следственно-оперативная группа. Близлежащую территорию оцепили, людей эвакуировали.

Вскоре полицейские установили, что пакет неопасен. Его хозяйку нашли. Выяснилось, что 19-летняя жительница Олонца отправилась в Петрозаводск на автобусе. Однако забыла свой пакет на скамейке остановки и вспомнила о нем лишь в карельской столице.

- В очередной раз сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов - сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и коробок - не прикасаться к указанным предметам, постараться исключить доступ к ним других лиц, немедленно сообщить о них по телефонам экстренных служб, - отметили в МВД Карелии.


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  • Понаехала всякая деревенщина. Сидели бы в своем сельпо. (Гость)
    07.04.2017 10:25:32
    +1 -1
  • Или не помнит, как занесло её в автобус и очнулась почему-то в Петрозаводске.. Петя (Гость)
    07.04.2017 10:45:46
    +1 -1
  • цирк. такими пакетами половина города завалена. люди откройте глаза- вас дурят! (Гость)
    07.04.2017 17:57:24
    +1 -1


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