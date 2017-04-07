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07.04.2017

Кадровый вопрос

Врио главы Карелии выбрал чиновника на место руководителя администрации губернатора

Руководителем администрации главы региона с сегодняшнего дня стала Татьяна Игнатьева.

Анатолий Моисеев по указу врио губернатора освобожден от должности руководителя администрации главы Карелии с 6 апреля. Он займет место первого заместителя руководителя администрации.

А с 7 апреля кресло руководителя администрации главы региона занимает Татьяна Игнатьева. Ее профессиональная карьера состоялась в Карелии. Она прошла путь от следователя до старшего прокурора Следственного управления прокуратуры республики, работала в администрации Петрозаводска, администрации председателя правительства Карелии, занимала должности министра юстиции республики, руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по республике, руководителя Управления Министерства юстиции РФ по Карелии.

В 2009 году была назначена на пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава России. Татьяна Игнатьева - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, Заслуженный юрист Карелии и Российской Федерации. Награждена орденом Дружбы.


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