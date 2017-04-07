Кадровый вопрос

Врио главы Карелии выбрал чиновника на место руководителя администрации губернатора

Руководителем администрации главы региона с сегодняшнего дня стала Татьяна Игнатьева.





Анатолий Моисеев по указу врио губернатора освобожден от должности руководителя администрации главы Карелии с 6 апреля. Он займет место первого заместителя руководителя администрации.





А с 7 апреля кресло руководителя администрации главы региона занимает Татьяна Игнатьева. Ее профессиональная карьера состоялась в Карелии. Она прошла путь от следователя до старшего прокурора Следственного управления прокуратуры республики, работала в администрации Петрозаводска, администрации председателя правительства Карелии, занимала должности министра юстиции республики, руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по республике, руководителя Управления Министерства юстиции РФ по Карелии.





В 2009 году была назначена на пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава России. Татьяна Игнатьева - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, Заслуженный юрист Карелии и Российской Федерации. Награждена орденом Дружбы.





07.04.2017