Оборудование серии Sepam 100: преимущества и особенности

Оборудование серии Sepam 100 – линейка устройств, ориентированных на обеспечение дополнительной защиты электрических систем. Представленные производителем реле предназначены для решения разных задач. Их объединяет возможность независимого использования в электрических системах и повышение эффективности решений, созданных на базе других линеек и серий Sepam.





Повышенное внимание бренда к качеству производимой продукции обеспечивает исключительную надежность предлагаемых устройств, простоту эксплуатации, удобство настройки и монтажа. Все защитные реле обладают высокой эффективностью. Они позволяют решать поставленные задачи в ручном или автоматическом режиме.





можно ознакомиться с актуальным ассортиментом и сделать заказ. Повышенные требования к стандартизации и оптимизации делают оборудование серии Sepam 100 совместимой с широким диапазоном электрических систем. Это исключает необходимость замены при последующей модернизации обслуживаемого объекта. В результате достигается оптимизация средств на интеграцию инноваций. На сайте http://navtomatica.ru





Линейка Sepam представлена тремя решениями:





• Sepam 100M1. Мнемоническая схема для локального управления. Она доступна в 14 вариантах конфигурации. Можно заказать модуль с индивидуальными параметрами. Модель оснащена анимированной мнемосхемой. Модуль визуально отображает состояние коммутационного устройства, размыкателя и заземляющего переключателя;





• Sepam 100LD. Обеспечивает дифференциальную защиту высокого напряжения. Выпускается в 2 исполнениях для 1-фазной (частота 50 Гц) и 3-фазной сети (частота 60 Гц). Предполагает оснащение вспомогательным приспособлением – мостом стабилизационного сопротивления;





• Sepam 100LA. Модель с подключением напрямую к фазе 1А или через трансформатор к 5А. Не требует дополнительного питания. Защищает от перегрузок и замыканий на землю.

Представленные модули отличаются доступной стоимостью и надежностью. Это делает их выгодным решением в долгосрочной перспективе. При заказе продукции предоставляется услуга доставки по всей территории России и в страны СНГ.





Если вы заинтересованы в выгодной покупке подобного оборудования, вам стоит обратиться в компанию, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны.





07.04.2017