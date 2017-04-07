Обновили задачи

Концепцию развития этнокультурного образования до 2025 года утвердили в Карелии

Региональные власти определились с вектором развития образования в сфере этнической культуры на восемь лет вперед.





Правительство региона утвердило концепцию развития этнокультурного образования до 2025 года. Напомним, предыдущий документ приняли постановлением еще в 1997 году. В связи с изменением нормативной правовой базы возникла необходимость актуализировать его положения.





Обновленная концепция учитывает изменения законодательства в сфере образования и в системе этнокультурного образования республики, имеет ряд отличительных характеристик и определяет новые векторы развития в современных социально-экономических условиях. Это документ стратегического характера, представляющий собой систему взглядов на цели, задачи, содержание, базовые принципы и основные направления развития этнокультурного образования в регионе.





07.04.2017