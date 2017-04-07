Планы и задачи

Господдержке инвесторов и стимулированию бизнесменов уделят в Карелии особое внимание

На заседании правительства региона чиновники подвели итоги социально-экономического развития республики за прошлый год и определили задачи на 2017-й.





С докладом перед членами правительства выступил и.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Евгений Жирнель. По его словам, в 2016 году в регионе отмечен стабильный рост объемов производства промышленной продукции. По итогам января-декабря индекс производства составил 103,3 %. Прежде всего результат получен за счет стабильной работы крупных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, а также в обрабатывающем секторе экономики. Также одной из ведущих отраслей в Карелии считается горнопромышленный комплекс. На его долю приходится 33% всего промышленного производства региона.





- Несмотря на ряд положительных результатов развития отрасли, сохраняется проблема высоких тарифов перевозки грузов, в связи с принятием приказа Минтранса России в январе 2014 года. За истекший период приложено немало усилий для его отмены, однако работа пока не получила окончательного завершения, поэтому необходимо данную ситуацию держать на контроле, - отметил Евгений Жирнель.





Говоря о развитии лесопромышленного комплекса республики, руководитель ведомства отметил, что в минувшем году эта отрасль развивалась весьма стабильно. Объем производства необработанной древесины на 6,6 % превысил уровень 2015 года.





Однако в республике сокращаются объемы производства в металлургической отрасли. Вместе с тем ООО «Русский Радиатор» в настоящее время завершает создание нового производства на площадке Надвоицкого алюминиевого завода. Проект стоимостью 560 миллионов рублей предполагает создание 115 новых рабочих мест.





В области сельского хозяйства по итогам прошедшего года наблюдается общее снижение объема производства сельскохозяйственной продукции на 10,1 %. При этом Евгений Жирнель отметил, что рыбохозяйственный комплекс региона является динамично развивающейся отраслью.





При этом республика должна оказать поддержку, чтобы наращивать объемы собственного производства сельскохозяйственной продукции. Это необходимо для импортозамещения за счет ряда инвестиционных проектов в области молочного и мясного животноводства, а также рыбоводства.





В своем выступлении Евгений Жирнель отметил, что по итогам 2016 года наблюдается усиление инвестиционной активности в республике. В прошедшем году завершено пять инвестиционных проектов в лесопромышленном, горнопромышленном комплексах, в сфере торговли и спорта, с общим объемом вложений свыше 7,2 миллиарда рублей.





В 2017 году особое внимание собираются уделить вопросам оказания государственной поддержки инвесторов и применения мер стимулирования предпринимательской деятельности, работе с моногородами республики.





Касаясь сферы развития малого и среднего предпринимательства, докладчик рассказал, что в 2016 году количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов увеличилось на 8% за счет роста числа малых предприятий. Вместе с тем сократилось число средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также оборот малых предприятий на 10%.





По словам Жирнеля, пришло время усовершенствовать работу регионального бизнес-инкубатора, а также внедрить новые формы поддержки малого и среднего бизнеса и расширить элементы ее инфраструктуры. Как уже неоднократно заявлялось, планируется создание микрофинансовой организации предпринимательского финансирования с государственным участием на базе Гарантийного фонда республики.





07.04.2017