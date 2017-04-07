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07.04.2017

Агрессивное поведение

Пьяный житель Карелии ударил в лицо главу поселения

Нетрезвый нарушитель сначала обратился к чиновнику с рядом претензий, а затем нанес ему удар в лицо.

Инцидент произошел вечером 2 ноября 2016 года. 33-летний житель Медвежьегорского района в поселке Пиндуши, будучи пьяным, встретил на улице главу городского поселения. Мужчина начал высказывать чиновнику различные бытовые претензии, а затем ударил его рукой в лицо, причинив потерпевшему телесные повреждения, рассказали в Следкоме Карелии.

Нарушителю инкриминировали применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В итоге суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Добавим, что ранее злоумышленника уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.


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  • так вся администрация Карелии без зубов останется а это хватательный элемент организма (Гость)
    07.04.2017 16:00:29
    +1 -1


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