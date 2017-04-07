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07.04.2017

Социальные обязательства

Около 120 миллионов в Карелии потратят на жилье для детей-сирот

Выделенные деньги позволят обеспечить жильем десятки жителей республики.

В 2017 году из бюджета региона на жилье детям-сиротам уйдет 80 миллионов рублей. Кроме того, на эти цели федеральная казна передаст республике более 39 миллионов. Эти средства позволят обеспечить помещениями порядка 100 человек.

- Чтобы наиболее эффективно распорядиться деньгами, органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за фактическим использованием жилых помещений и их сохранностью, закреплением жилых помещений до наступления совершеннолетия детей-сирот, проводить ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, и внутриквартирного оборудования, - отметили в правительстве Карелии.

Добавим, что в прошлом году на указанные цели Карелия из бюджета потратила более 27 миллионов рублей, еще 26 миллионов республике передали из федерального центра.


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