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10.04.2017

Причуды погоды

Сильный ветер и мокрый снег ждут Карелию

Зима в республике не хочет отступать и продолжает укутывать регион в снега.

Ухудшение погоды в Карелии снова прогнозируют синоптики. В целом в регионе ожидают небольшие и умеренные осадки, а на севере сильный снегопад, мокрый снег, гололедицу. Сегодня днем также в республике обещают усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут +2…+7, а ночью +2…+3, в северных районах до -12 градусов.


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