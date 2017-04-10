Причуды погоды

Сильный ветер и мокрый снег ждут Карелию

Зима в республике не хочет отступать и продолжает укутывать регион в снега.





Ухудшение погоды в Карелии снова прогнозируют синоптики. В целом в регионе ожидают небольшие и умеренные осадки, а на севере сильный снегопад, мокрый снег, гололедицу. Сегодня днем также в республике обещают усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут +2…+7, а ночью +2…+3, в северных районах до -12 градусов.





10.04.2017