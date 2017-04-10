Активная позиция

Почти 1,5 тысячи человек собрал митинг против терроризма в Петрозаводске

Сотни людей пришли на площадь Кирова, чтобы выразить свой протест против актов террора. В память о погибших в Санкт-Петербурге они повязали на рукава красные ленты.





Митинг, посвященный борьбе с терроризмом, прошел в карельской столице в минувшую субботу. По данным организаторов, на площади Кирова собралось около 1400 человек. В их числе были школьники, студенты, ветераны, депутаты, руководство города и республики.





Вместе со всей Россией собравшиеся выступили против терроризма, выразили поддержку жителям Санкт-Петербурга, показали свою сплоченность во имя мирного будущего. О необходимости единения и решительного отпора террору говорили временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, депутат Госдумы России Валентина Пивненко и многие другие.





− Мы пришли сюда по зову сердца, чтобы объединиться, чтобы сказать вместе, что мы против террора, что мы против этой чумы, этого зла, которое сегодня нависло над всей землей. Чем мы должны ответить злу? Злу можно ответить только добром и любовью. Этого боится зло. Мы это видим на примере героического Петербурга. Случился теракт − но что произошло? Петербург стал самым добрым городом мира. И это означает, что у террора на нашей земле нет будущего, он не может победить наш народ, который имеет великие традиции, великую духовную силу, − сказал Артур Парфенчиков.













− Петербург для нас − родной город. В первые часы после трагедии мы увидели, что такие слова, как «сострадание», «любовь к ближним», «взаимопомощь» - не просто слова, - подчеркнул в своей речи Элиссан Шандалович. - Мы видели, как молодые ребята, студенты голыми руками разрывали двери искореженных вагонов, помогая раненым быстрее выйти оттуда. Мы видели, как тысячи людей пришли сдавать кровь для того, чтобы помочь раненым.





В память о погибших и пострадавших в петербургском метро собравшиеся повязали на рукава красные ленты, а волонтеры зажгли свечи. Митинг завершился песней «Жить», которую исполнили юные петрозаводчане.





10.04.2017