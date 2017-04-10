Много планов

Карелия войдет в число пилотных регионов для проекта «Бережливая поликлиника»

Республику включат в число субъектов РФ, где собираются реализовать проект по улучшению работы поликлиник.





В конце минувшей недели Карелию вновь навестила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она встретилась с медицинскими работниками республики и пообщалась с руководителями медорганизаций, заведующими поликлиник, врачами. Кроме того, министр рассказала, что наш регион войдет в число пилотных для внедрения проекта «Бережливая поликлиника». Он предполагает модернизацию этой службы, как взрослой, так и детской, и позволяет значительно улучшить качество обслуживания пациентов.





По словам Скворцовой, с помощью проекта будут устранять несовершенства в организационных процессах поликлиник. В частности, в учреждениях хотят разделить потоки больных и здоровых пациентов, отдельно должна работать служба здорового ребенка и профилактики, должна измениться работа регистратуры.





- Самое главное – поликлиника должна работать так, чтобы все государственные гарантии и предельные сроки ожидания медицинской помощи для населения соблюдались, - отметила Вероника Скворцова.





На сегодня проект «Бережливая поликлиника» запущен в трех пилотных регионах – Ярославской, Калининградской областях и в Севастополе.





- Мы специально посмотрели взрослую и детскую поликлиники в Петрозаводске, мы видим все несовершенства, которые в них есть, и видим огромный ресурс для улучшения ситуации. Если в течение ближайшего месяца этот процесс начнем, понадобится 4-5 месяцев, чтобы все процессы были перезапущены и осовременены. Население, которое обращается в поликлиники, это почувствует, - подчеркнула министр здравоохранения РФ.





Врио главы Карелии в свою очередь сообщил, что при поддержке федерального Минздрава решится вопрос реконструкции долгостроя на Древлянке – здесь планируют открыть поликлинику.





- У растущего микрорайона Древлянка большой запрос в услугах поликлиники. Есть позиция Вероники Игоревны, что федеральное министерство окажет нам помощь в максимально быстром введении в действие поликлиники. Это тоже будет учреждение совершенно нового формата. Сейчас мы готовим документацию по объекту и представим ее в Минздрав, - сообщил Артур Парфенчиков.





Руководитель региона также заявил, что для решения вопроса нехватки медицинских кадров в районах республики уже в этом году увеличат целевой набор на медицинский факультет в ПетрГУ. Такая задача, по его словам, поставлена перед правительством Карелии.





- В ближайшее время мы предпримем значительные усилия, чтобы медицина в Карелии сделала шаг вперед, чтобы были достигнуты позитивные результаты по всем задачам, которые ставит перед нами современное здравоохранение, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





В ходе рабочей поездки в Карелию министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила две поликлиники Петрозаводска – взрослую поликлинику №4 на Ключевой и детскую №2 на Кукковке. Она познакомилась с работой учреждений и пообщалась с медицинскими работниками.





Кроме того, министр здравоохранения осмотрела строительную площадку будущего Перинатального центра и провела совещание с представителями подрядных организаций.





Вероника Скворцова подчеркнула, что закончить объект надо не позднее 30 сентября, после чего начнется его лицензирование. В эксплуатацию Перинатальный центр необходимо ввести до конца года. Для этого потребуется существенно увеличить темпы работ.





− Сроки все уже сдвинуты, дальше некуда сдвигать, − отметила федеральный министр.





Оснащение центра оборудованием также обсуждалось на встрече. По словам представителя подрядной организации, все конкурсы по закупке специальной техники уже объявлены. Важно, что новое здание станет площадкой для развития в республике телемедицины.





Для работы в Перинатальном центре подготовлены специалисты – врачи и средний медицинский персонал. Как отметил министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян, назначения на ключевые должности, особенно в сфере административно-хозяйственной деятельности, проведут уже в мае.





− Перинатальный центр Карелии абсолютно необходим. Это учреждение, которое координирует все родильные дома на территории республики, имеет единую информационную базу, прекрасные операционные и реанимационные для мам и маленьких детей, отделение выхаживания новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, − сказала Вероника Скворцова.





10.04.2017