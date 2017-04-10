На радость жильцам

Более 90 лифтов заменят в домах Петрозаводска до конца 2018 года

Городские власти намерены в течение двух лет поменять десятки лифтов в многоквартирных домах, в которых средства на капремонт копят на счете регионального оператора.





Министерство строительства, ЖКХ и энергетики региона решило включить в программу капремонта раздел по участию Карелии в проекте ускоренной замены лифтового оборудования в жилфонде. В результате первые работы в этой сфере начнут в ближайшее время.





Так, в домах пяти городов республики до конца следующего года планируют заменить 102 лифта, из них 92 – в 34 многоквартирных домах Петрозаводска. Ориентировочная стоимость одного подъемного механизма - около двух миллионов рублей.





Замену изношенного лифтового оборудования проведут только в тех жилых зданиях, где средства на капремонт аккумулируются на счете регионального оператора. В нашем регионе такой организацией выступает Фонд капитального ремонта Карелии. Оплату проведут со счета регионального оператора на условиях беспроцентной трехлетней рассрочки.





Еще одним условием программы является наличие соответствующего решения общего собрания собственников жилья.





- Протоколы решений собственников необходимо предоставить в Управление жилищного хозяйства мэрии до конца апреля – начала мая. Чем быстрее поступит протокол собрания, тем больше шансов заменить лифты в доме в этом году. Кроме того, те дома, которые собирают средства на капремонт на своих специализированных счетах, также могут войти в программу по замене лифтов, если примут решение о сборе средств на капитальный ремонт на счете регионального оператора, - сообщил депутат Петросовета Дмитрий Данильев, назначенный куратором проекта.





10.04.2017