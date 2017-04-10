Борьба с едой

Десятки килограммов яблок и киви уничтожили в Карелии

В республике почти от 100 килограммов санкционных фруктов избавились на полигоне в Орзеге.





Специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля обнаружили в Петрозаводске запрещенные к ввозу в Россию продукты. На складах на Шуйском шоссе нашли партию польских яблок общим весом 37,05 килограмма и партию свежих киви из Греции весом 46,3 килограмма. Товаросопроводительные документы на фрукты отсутствовали.





В соответствии с указом президента РФ и постановлением правительства России найденную продукцию изъяли из оборота и уничтожили механическим способом на полигоне ТБО в местечке Орзега Прионежского района.





10.04.2017