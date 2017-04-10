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10.04.2017

Борьба с едой

Десятки килограммов яблок и киви уничтожили в Карелии

В республике почти от 100 килограммов санкционных фруктов избавились на полигоне в Орзеге.

Специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля обнаружили в Петрозаводске запрещенные к ввозу в Россию продукты. На складах на Шуйском шоссе нашли партию польских яблок общим весом 37,05 килограмма и партию свежих киви из Греции весом 46,3 килограмма. Товаросопроводительные документы на фрукты отсутствовали.

В соответствии с указом президента РФ и постановлением правительства России найденную продукцию изъяли из оборота и уничтожили механическим способом на полигоне ТБО в местечке Орзега Прионежского района.


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  • ещё один день "добрых дел"... (Гость)
    10.04.2017 18:31:13
    +1 1-1
  • Да нормально все,не ругайся, у вас полно своего производителя..))))) (Гость)
    10.04.2017 21:48:12
    +1 -1


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