Выбор арматуры: сечение, свойства, материал изготовления

Арматуру можно выбирать в зависимости от материала ее изготовления, размера сечения, степени прочности и пластичности. Разнообразные арматурные конструкции используют в промышленности, строительстве и других сферах деятельности. Ее главной задачей считается укрепление сооружений из железобетона.





Применение строительной арматуры для разных компаний по отделке, ремонту и для генеральных подрядчиков становится спасением, надежным вариантом укрепления железобетонных конструкций. Качественная арматура — гарантия длительной эксплуатации зданий и сооружений. При выборе коммерческие организации отдают предпочтение продукции из углеродистой и легированной стали с отличными прочностными характеристиками. Арматура обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам, предотвращает деформацию габаритных железобетонных конструкций. Каркасы, сетки, штучные изделия — можно выбирать разные варианты, учитывая способы их дальнейшего применения.





Для производства арматуры первого класса на производственных предприятиях используют горячекатаную сталь. Получившиеся изделия отличаются ровной поверхностью и круглым сечением. Это высокопрочная продукция, которая подвергается серьезному термическому воздействию.





При добавлении магния, кремния, хрома и некоторых других элементов к стали получают арматуру третьей категории. Эти вещества делают ее еще более прочной, позволяют железобетонным конструкциям выдерживать серьезные нагрузки. Можно купить арматуру на сайте skomplect.com , предварительно подобрав нужную продукцию. В этом поможет изучение маркировки. К примеру, наличие буквы «К» свидетельствует о повышенной устойчивости к образованию коррозии, а «С» — о сварной конструкции.





Арматура подбирается по размеру сечения, который колеблется в диапазоне от 12 до 32 мм. Для производства поперечных и продольных металлических деталей подходит продукция с самым большим сечением. Она выдерживает серьезные температурные перепады, атмосферное воздействие.





Гладкие или рифленые арматурные прутки с минимальным диаметром сечения 12 мм помогают предотвратить образование трещин в конструкциях из железобетона. Это один из самых часто используемых вариантов продукции. Она подходит для крупных и небольших строительных, ремонтно-отделочных организаций. Арматуру закупают оптом для длительного применения.





Еще один востребованный вариант — изделия с диаметром до 25 мм. Они подходят для жилищно-коммунальной сферы деятельности, дорожно-строительной и других областей. Арматура может поставляться в гладком или рифленом виде. Она отличается высокой прочностью, гибкостью, пластичностью.





10.04.2017