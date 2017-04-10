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10.04.2017

Нарушила закон

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Карелии пойдет под суд за подлог и мошенничество

Сотрудница медучреждения в Костомукше в обход закона подделала документы, чтобы ее знакомый получил более высокую зарплату.

По версии следствия, с января 2015 года по февраль 2016 года обвиняемая использовала свое служебное положение и ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения. Она вписывала в документ отработанные водителем ФАПа часы, завышая их, сообщили в Следкоме Карелии.

Затем злоумышленница направляла табели учета рабочего времени в Межрайонную больницу №1, чтобы водителю начисляли зарплату. Таким образом, она вводила в заблуждение работодателя. В результате мужчине необоснованно начисляли деньги, ущерб больнице более 28 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет заключения.


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  • а сколько она получает не от хорошей жизни идут на обман.. заступник (Гость)
    10.04.2017 17:15:17
    +1 -1


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