Нарушила закон

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Карелии пойдет под суд за подлог и мошенничество

Сотрудница медучреждения в Костомукше в обход закона подделала документы, чтобы ее знакомый получил более высокую зарплату.





По версии следствия, с января 2015 года по февраль 2016 года обвиняемая использовала свое служебное положение и ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения. Она вписывала в документ отработанные водителем ФАПа часы, завышая их, сообщили в Следкоме Карелии.





Затем злоумышленница направляла табели учета рабочего времени в Межрайонную больницу №1, чтобы водителю начисляли зарплату. Таким образом, она вводила в заблуждение работодателя. В результате мужчине необоснованно начисляли деньги, ущерб больнице более 28 тысяч рублей.





Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет заключения.





10.04.2017