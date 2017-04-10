Обман раскрыт

Бизнесмен в Карелии задолжал по налогам свыше 1,4 миллиона рублей

Предприниматель сядет на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов.





По версии следствия, с 2012 года по 2015 год обвиняемый бизнесмен занимался коммерцией, связанной с куплей-продажей недвижимости. Однако свой доход предприниматель не задекларировал и тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физического лица на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.





По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в суд. Нарушителю грозит либо крупный штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до одного года.





10.04.2017