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10.04.2017

Обман раскрыт

Бизнесмен в Карелии задолжал по налогам свыше 1,4 миллиона рублей

Предприниматель сядет на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2012 года по 2015 год обвиняемый бизнесмен занимался коммерцией, связанной с куплей-продажей недвижимости. Однако свой доход предприниматель не задекларировал и тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физического лица на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в суд. Нарушителю грозит либо крупный штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до одного года.


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