Порядок в городе

ТСЖ и управляющие компании проведут субботники в Петрозаводске

Несмотря на изменчивую погоду власти карельской столицы намерены устроить масштабную уборку города.





Заместитель мэра - председатель комитета ЖКХ Денис Жердев рекомендовал представителям управляющих компаний и ТСЖ «не убирать далеко лопаты и уборочную технику».





- В переменчивости карельской погоды мы уже имели возможность убедиться: в течение прошедшей зимы было зафиксировано более ста переходов от плюсовой до минусовой температуры воздуха через ноль. В начале предстоящей недели нас ожидает потепление, во второй половине – похолодание со снегом, поэтому убирать уборочную технику и инвентарь не советую. Также следует обратить внимание на чистку кровель от наледи и снега, - обратился к участникам совещания Денис Жердев.





В Петрозаводске уже началась кампания по весенней уборке города. Принять в ней участие мэрия пригласила управляющие компании и ТСЖ, которые ждут помощи и от жителей районов.





Кроме того, в связи с приближающимися праздниками мэрия рекомендовала управляющим компаниям и ТСЖ проверить чердаки и подвалы на предмет антитеррористической защищенности, а также принять посильное участие в украшении города, развесив флаги на имеющихся флагштоках.





10.04.2017