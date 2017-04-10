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10.04.2017

Порядок в городе

ТСЖ и управляющие компании проведут субботники в Петрозаводске

Несмотря на изменчивую погоду власти карельской столицы намерены устроить масштабную уборку города.

Заместитель мэра - председатель комитета ЖКХ Денис Жердев рекомендовал представителям управляющих компаний и ТСЖ «не убирать далеко лопаты и уборочную технику».

- В переменчивости карельской погоды мы уже имели возможность убедиться: в течение прошедшей зимы было зафиксировано более ста переходов от плюсовой до минусовой температуры воздуха через ноль. В начале предстоящей недели нас ожидает потепление, во второй половине – похолодание со снегом, поэтому убирать уборочную технику и инвентарь не советую. Также следует обратить внимание на чистку кровель от наледи и снега, - обратился к участникам совещания Денис Жердев.

В Петрозаводске уже началась кампания по весенней уборке города. Принять в ней участие мэрия пригласила управляющие компании и ТСЖ, которые ждут помощи и от жителей районов.

Кроме того, в связи с приближающимися праздниками мэрия рекомендовала управляющим компаниям и ТСЖ проверить чердаки и подвалы на предмет антитеррористической защищенности, а также принять посильное участие в украшении города, развесив флаги на имеющихся флагштоках.


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  • Молодцы убирайте!Сильно загажены придомовые территории,собственники кидают хабцы с балконов,еду и мусор...видат родители не научили..поколение алка... (Гость)
    10.04.2017 16:23:37
    +1 -1


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