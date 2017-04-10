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10.04.2017

Горожане недовольны

Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на городские автобусы

Специалисты мэрии провели проверку общественного транспорта в районе Соломенное.

Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения Вячеслав Пухач рассказал, что в связи с жалобами жителей города и кураторов городских территорий на работу общественного транспорта в Соломенном специалисты отдела провели проверки.

В результате выявлены случаи несоблюдения режима работы и расписаний движения автобусов, следующих по маршрутам № 4 («АТП 2»), №8 («АТП»), №23 и №27 («АТП № 4 «Тосноавто»).

Результаты проверок оформлены актами. Сейчас оформляются документы о возбуждении дела об административном правонарушении, чтобы привлечь перевозчиков к ответственности. Мэрия и впредь будет проводить проверки по соблюдению перевозчиками утвержденных маршрутов и согласованных расписаний движения пассажирского транспорта.


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  • И только? Вечером после 21-30 уже почти не уехать, хотя должны по расписанию ходить  до 23-20.
    Маршрутная сеть нарушается, 27 вместо Лососинского по ДревлянкеЮ, 12-й ходит не по Сыктывкарской из центра, а по ул. Древлянка (один дисциплинированный маршрут, 26-й, и то Мирошенник закрывает). (Гость)
    10.04.2017 19:57:26
    +1 -1


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