Горожане недовольны

Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на городские автобусы

Специалисты мэрии провели проверку общественного транспорта в районе Соломенное.





Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения Вячеслав Пухач рассказал, что в связи с жалобами жителей города и кураторов городских территорий на работу общественного транспорта в Соломенном специалисты отдела провели проверки.





В результате выявлены случаи несоблюдения режима работы и расписаний движения автобусов, следующих по маршрутам № 4 («АТП 2»), №8 («АТП»), №23 и №27 («АТП № 4 «Тосноавто»).





Результаты проверок оформлены актами. Сейчас оформляются документы о возбуждении дела об административном правонарушении, чтобы привлечь перевозчиков к ответственности. Мэрия и впредь будет проводить проверки по соблюдению перевозчиками утвержденных маршрутов и согласованных расписаний движения пассажирского транспорта.





10.04.2017