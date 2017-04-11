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11.04.2017

Перестановки во власти

Новым министром здравоохранения Карелии стала Ольга Лазаревич

Руководитель республики освободил Ерванда Хидишяна от должности главы регионального Минздрава.

Вриоглавы Карелии подписал указ о назначении министром здравоохранения республики Ольгу Лазаревич. Ранее она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Республиканского онкологического диспансера.

Профессиональная деятельность Ольги Лазаревич связана с Карелией. Она закончила медицинский факультет ПетрГУ, работала участковым терапевтом в городской поликлинике №4, дежурным терапевтом Республиканской больницы.

После окончания клинической ординатуры Ольга Лазаревич 10 лет трудилась в качестве онколога-химиотерапевта Республиканского онкологического диспансера. В 2013 году стала заместителем главного врача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом минздрава Карелии.

В ходе личной встречи руководитель региона поставил перед новым министром здравоохранения несколько первоочередных задач – решение проблемы лекарственного обеспечения, завершение строительства перинатального центра, сохранение индикаторов республиканской системы здравоохранения на уровне общероссийских показателей.

Артур Парфенчиков отметил, что большим успехом для Карелии стало ее включение в пилотный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется по инициативе Минздрава России. Наш регион стал четвертым участником этого масштабного проекта, направленного на улучшение работы поликлиник.

- Нас с вами ждет очень напряженная совместная работа. Задачи серьезные, времени на раскачку нет. Я считаю, что министр здравоохранения должен лично объехать все районы - и не один раз. Ведь многие проблемы носят организационный характер, они не связаны с финансированием. Мы должны навести порядок, - сказал Артур Парфечиков.

- Я осознаю уровень ответственности, он огромен. Я осознаю объем работы, но надеюсь с помощью новой команды, которую формирует Артур Парфенчиков, успешно справиться с поставленными задачами, - подчеркнула Ольга Лазаревич, комментируя свое назначение.

Добавим, что Ерванд Хидишян, ранее возглавлявший министерство здравоохранения республики, освобожден от занимаемой должности.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • надежды юношей питают. ваш органчик (Гость)
    11.04.2017 09:55:45
    +1 -1
  • до сентября (Гость)
    11.04.2017 09:57:04
    +1 -1
  • табло у лазаревич такое строгое, умное, о народе думающее (Гость)
    11.04.2017 10:16:11
    +1 -1
  • С виду вроде качественная (Гость)
    11.04.2017 11:21:49
    +1 -1
  • кого не поставь...толку не будя.... (Гость)
    11.04.2017 14:22:25
    +1 -1
  • Карьеристка, конечно, но хоть не хачикян с тысячей чуркодрузей. (Гость)
    11.04.2017 14:32:32
    +1 -1

  • табло у лазаревич такое
    Она вернёт людям доступную стоматологию по "полисам".
    А то, вся доступная стоматология досталась лицам определённой национальности (с двойным/тройным гражданством), чинушам и упырям. (Гость)
    11.04.2017 15:19:24
    +1 1-1

  • но хоть не хачикян с тысячей чуркодрузей. (Гость)
    Ц
    Наконец-то!!! Додумались поставить РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!!! ТОЛК БУДЕТ И МЫ ЕЙ ПОМОЖЕМ!!! (Гость)
    11.04.2017 15:35:16
    +1 1-1
  • нахрена евтушенку и за чьи деньгии перевезли на родину,пусь бы в америке кремировали.у него там было пристанище, шлюха антисоветская. вовик (Гость)
    11.04.2017 15:35:23
    +1 -1
  • вовик

    нахрена евтушенку и за чьи деньгии перевезли на родину,пусь бы в америке кремировали.у него там было пристанище, шлюха антисоветская. вовик (Гость)

    Был сегодня в ЦДЛ, отстоял очередь  и от имени петрозаводчан выразил Марии сочувствие. Надеюсь, что не я один. Не так много всемирно известных людей, которые имеют хоть какое то отношение к Петрозаводску. Как то так, Вовик.. Справедливый (Гость)
    11.04.2017 16:03:46
    +1 -1
  • всемирно не надо. польза от них какая?. вовик (Гость)
    11.04.2017 16:19:04
    +1 -1
  • Никто и звать её никак.
    Здесь есть врачи, так наверно подтвердят её уровень. (Гость)
    11.04.2017 17:33:12
    +1 -1
  • Не знаю кто вас там лечит,но у нас в поликлинике работают 15 русских врачей,9 и ПТЗ!!!!
    -Получка около 3200 € в месяц,плюс там всякие плюшки,за своевременно поставленный диагноз!!!!!!
    -а у вас чо голодранцы??????))))))))
    Безграмотный чурка министр,деректор и т.д.,пидор.сы в призедентах,
    И что вы ждете в данной ситуации? ???????..... helganz70 (Гость)
    11.04.2017 22:34:33
    +1 -1
  • У нас нет здравоохранения в ПТЗ. Только температуру умеют измерять. За лечением нормальным едешь в СПб или Москву. (Гость)
    12.04.2017 07:50:59
    +1 -1


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