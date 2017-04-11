Перестановки во власти

Новым министром здравоохранения Карелии стала Ольга Лазаревич

Руководитель республики освободил Ерванда Хидишяна от должности главы регионального Минздрава.





Вриоглавы Карелии подписал указ о назначении министром здравоохранения республики Ольгу Лазаревич. Ранее она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Республиканского онкологического диспансера.





Профессиональная деятельность Ольги Лазаревич связана с Карелией. Она закончила медицинский факультет ПетрГУ, работала участковым терапевтом в городской поликлинике №4, дежурным терапевтом Республиканской больницы.





После окончания клинической ординатуры Ольга Лазаревич 10 лет трудилась в качестве онколога-химиотерапевта Республиканского онкологического диспансера. В 2013 году стала заместителем главного врача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом минздрава Карелии.





В ходе личной встречи руководитель региона поставил перед новым министром здравоохранения несколько первоочередных задач – решение проблемы лекарственного обеспечения, завершение строительства перинатального центра, сохранение индикаторов республиканской системы здравоохранения на уровне общероссийских показателей.





Артур Парфенчиков отметил, что большим успехом для Карелии стало ее включение в пилотный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется по инициативе Минздрава России. Наш регион стал четвертым участником этого масштабного проекта, направленного на улучшение работы поликлиник.





- Нас с вами ждет очень напряженная совместная работа. Задачи серьезные, времени на раскачку нет. Я считаю, что министр здравоохранения должен лично объехать все районы - и не один раз. Ведь многие проблемы носят организационный характер, они не связаны с финансированием. Мы должны навести порядок, - сказал Артур Парфечиков.





- Я осознаю уровень ответственности, он огромен. Я осознаю объем работы, но надеюсь с помощью новой команды, которую формирует Артур Парфенчиков, успешно справиться с поставленными задачами, - подчеркнула Ольга Лазаревич, комментируя свое назначение.





Добавим, что Ерванд Хидишян, ранее возглавлявший министерство здравоохранения республики, освобожден от занимаемой должности.





11.04.2017