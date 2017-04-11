Признание коллег

Спектакль Театра кукол Карелии «Железо» претендует на «Золотую маску»

Постановка нашего Театра кукол поборется за высшую национальную премию среди лицедеев сразу в нескольких номинациях.





Спектакль «Железо» представлен в конкурсной программе премии «Золотая маска» за сезон 2015-2016 в номинациях «Куклы/Спектакль», «Куклы/Работа режиссера» (Борис Константинов), «Куклы/Работа художника» (Виктор Антонов) и «Куклы/Работа актера» (Любовь Бирюкова и Дмитрий Будников).





На сегодня это самая посещаемая постановка Театра кукол, которая не теряет популярности вот уже два сезона. Премьера спектакля состоялась 24 сентября 2015 года. Он уже стал обладателем премию правительства республики в области культуры искусства и литературы. Затем осенью 2016 года «Железо» побывал на двух фестивалях: на Международном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и на Международном фестивале «БТК-фест» в Санкт-Петербурге.





В Екатеринбурге постановка получила два специальных диплома жюри: «За оригинальную сценарную идею» награжден автор и режиссер Борис Константинов, «За актерский дуэт в спектакле «Железо» премию получили заслуженная артистка России Любовь Бирюкова и заслуженный артист Карелии Дмитрий Будников.





В марте 2017 года по итогам Республиканской театральной премии «Онежская маска» спектакль Бориса Константинова и Виктора Антонова «Железо» Театра кукол Карелии стал лучшим спектаклем сезонов 2014/2015 и 2015/2016 годов.





11.04.2017