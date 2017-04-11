Хочу красивый камин, но теплый как печь…

Хочу красивый камин, но теплый как печь – такое пожелание специалисты печного центра КАМИ слышат от покупателей очень часто. Как правильно выбрать отопительный прибор и совместить красоту, благородство камина и теплоемкость настоящей кирпичной печи?





В Печном центре КАМИ есть топка типа «Эко +». Для нашего рынка – это новый и очень перспективный продукт. Она позволяет применять новый способ подачи воздуха для горения. В боках топки сделаны щели (отсюда второе название – щелевая), и идет подача воздуха равномерно со всех сторон. Это и дает плавное, спокойное и чистое горение с высоким КПД.





Образуется большое количество тепла, а специальная поверхность конвективного типа это тепло собирает и очень долго его отдает. Период остывания камина составляет не менее 10 часов!

Таким образом, по принципу работы – это печь. Но ее передняя панель – это большое двойное стекло, которое позволяет любоваться огнем все время горения. Стекло при этом будет оставаться чистым на протяжении всей протопки.





«Экто + КАМИ» топка полностью соответствует экологическим европейским стандартам и имеет коэффициент полезного действия 80%. Таким образом, топка «Эко +КАМИ » сочетает достоинства печи и камина.





Внешнее оформление можно варьировать в зависимости от потребностей владельцев конкретного дома. Особенности конструкции позволяют оборудовать лежанку или нечто похожее на скамью с подогревом. Можно сделать специальный щиток, который будет обогревать две комнаты сразу. Кроме того, по желанию меняется и внешний вид. Для этого можно использовать кафель, изразцы, камень, кирпич, штукатурку и окраску.





При этом стоимость такой топки, значительно ниже заграничного аналога.





Печное дело многим представляется сферой консервативной. Но даже в рамках традиций и, казалось бы, веками отработанных технологий специалисты-печники создают современные отопительные приборы, сочетающие красоту, экологичность и надежность.





Дополнительную информацию можно получить у менеджеров Печного центра КАМИ. Лесной пр., 51, тел: 555-655





11.04.2017