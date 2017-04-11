Чистая вода

Модернизацию очистных сооружений Петрозаводска завершат до конца года

На проект по усовершенствованию канализационных сооружений карельской столицы потрачено более семи миллионов евро.





Онежское озеро является источником водоснабжения города и одновременно приемником очищенных сточных вод, что требует постоянного обновления водоочистных сооружений. Сейчас в Карелии с этой целью реализуются крупные инвестиционные проекты. Основные результаты и первоочередные задачи в этой сфере врио главы Карелии обсудил на выездном совещании.





О строительстве и реконструкции водопроводных очистных сооружений Петрозаводска рассказал технический директор АО «ПКС – Водоканал» Виталий Остапчук. Реализация этого проекта позволила привести в соответствие с санитарными нормами все показатели водопроводной воды в любое время года, независимо от состояния озера.





Другой важный для всего Северо-Запада проект – модернизация канализационных очистных сооружений карельской столицы. Для этого компании «ПКС – Водоканал» удалось получить грант в размере семи миллионов евро от министерства окружающей среды Финляндии, а также кредиты ряда североевропейских финансовых организаций.





Главной особенностью реконструкции, которая должна завершиться до конца года, является ее проведение без остановки объекта. Проект включен в План мероприятий по проведению Года экологии на территории республики, поэтому находится под особым контролем у правительства Карелии.





Сейчас на водопроводных очистных сооружениях города планируют построить электролизную станцию. Эта установка будет обеззараживать воду с использованием гипохлорита натрия, который, как говорят специалисты, намного экономичнее и безопаснее применяющегося сейчас хлора.





11.04.2017