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11.04.2017

Чистая вода

Модернизацию очистных сооружений Петрозаводска завершат до конца года

На проект по усовершенствованию канализационных сооружений карельской столицы потрачено более семи миллионов евро.

Онежское озеро является источником водоснабжения города и одновременно приемником очищенных сточных вод, что требует постоянного обновления водоочистных сооружений. Сейчас в Карелии с этой целью реализуются крупные инвестиционные проекты. Основные результаты и первоочередные задачи в этой сфере врио главы Карелии обсудил на выездном совещании.

О строительстве и реконструкции водопроводных очистных сооружений Петрозаводска рассказал технический директор АО «ПКС – Водоканал» Виталий Остапчук. Реализация этого проекта позволила привести в соответствие с санитарными нормами все показатели водопроводной воды в любое время года, независимо от состояния озера.

Другой важный для всего Северо-Запада проект – модернизация канализационных очистных сооружений карельской столицы. Для этого компании «ПКС – Водоканал» удалось получить грант в размере семи миллионов евро от министерства окружающей среды Финляндии, а также кредиты ряда североевропейских финансовых организаций.

Главной особенностью реконструкции, которая должна завершиться до конца года, является ее проведение без остановки объекта. Проект включен в План мероприятий по проведению Года экологии на территории республики, поэтому находится под особым контролем у правительства Карелии.

Сейчас на водопроводных очистных сооружениях города планируют построить электролизную станцию. Эта установка будет обеззараживать воду с использованием гипохлорита натрия, который, как говорят специалисты, намного экономичнее и безопаснее применяющегося сейчас хлора.


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  • А какая сатанинская сила, ещё с прошлого века, блокирует сделать водозабор для жителей Птз из-за Ивановских островов? (Гость)
    11.04.2017 15:12:25
    +1 1-1
  • почему цены в евро, опять импортное оборудование и дорогущие расходники, опять увеличение платы за воду, ничто так не растет в цене как цена воды. похоже это никогда не кончится пока не поменяют власть.. жора (Гость)
    11.04.2017 17:01:44
    +1 1-1
  • А начинал собирать деньги на ЭТО ещё Катанандыч. (Гость)
    11.04.2017 20:37:13
    +1 -1
  • Так каныга или водопровод ? Ничего не понял. (Гость)
    12.04.2017 01:36:35
    +1 -1


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