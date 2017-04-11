Фле«Ш»моб для водителей

В Карелии ни один водитель не оштрафован за отсутствие знака «Ш»

Госавтоинспекция республики пока не заставляет автолюбителей без наклейки «Шипы» платить штрафы.





В начале апреля нововведения в ПДД заставили поволноваться водителей. С 4 числа автолюбители, чьи транспортные средства оснащены шипованной резиной, обязаны наклеивать соответствующий знак. В противном случае придется платить штраф в 500 рублей. Теперь отсутствие опознавательного знака «Шипы» входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.





Новшество свалилось на любителей авто, как снег на голову. Все бросились в магазины на соответствующими наклейками «Ш». Начался ажиотаж. В Петрозаводске наклейки закончились в одночасье, поэтому водителям пришлось исхитряться. Кто-то распечатывал знак на принтере, кто-то рисовал самостоятельно. Вход шли любые подручные средства. Спустя несколько дней особо предприимчивые магазины стали продавать знак «Ш» по 1000 рублей за штуку.





- Несколько дней я не могла купить наклейку, потому что их просто не было в продаже. А отдавать тысячу за то, что еще месяц назад стоило 20 рублей, совсем не хотелось. Сейчас суматоха немного спала, но то и дело слышу истории о штрафах. Некоторые знакомые рассказывали, что их заставили платить чуть ли не 4 апреля, - рассказала водитель Наталья.













В редакцию газеты «Всё» также обращались автолюбители и жаловались на ГИБДД. Однако в региональной Госавтоинспекции факты штрафов за отсутствие знака «Ш» не подтвердили.

- Пока мы не штрафуем тех, кто не предупреждает о шипованной резине. На территории Карелии не зафиксировано ни одного подобного протокола, - заверили в ГИБДД.





Дорожные полицейские также добавили, на сегодня они прежде всего настроены вести разъяснительные беседы и не более того. Поэтому, если у кого-то потребовали деньги за отсутствие знака «Ш» или выписали штраф, следует незамедлительно обратиться в Госавтоинспекцию и рассказать о случившемся.





К слову, в разных регионах к сложившейся ситуации отнеслись по-разному. В некоторых субъектах действительно полетели поголовные штрафы, а, скажем, в Екатеринбурге вдоль дорог нужные наклейки раздают водителям бесплатно.













Однако к внешнему виду знака «Ш» есть четкие требования. Наклейка должна быть видна всем водителям за 20 метров. Поэтому каждая сторона треугольника обязана быть не менее 20 сантиметров, а обрамляющая кайма – не меньше двух сантиметров. Порой готовые наклейки в магазинах не соответствуют этим параметрам, однако оштрафовать за несоответствие знака довольно трудно. Крепить букву «Ш» лучше на заднем стекле, причем можно и внутренней стороне, если у вас нет тонировки. К слову, наличие знака при летней резине, где нет шипов, не является нарушением.





Добавим, что сейчас в ПДД внесены сразу несколько изменений. Помимо наклейки «Шипы» обязательными опознавательными знаками теперь считаются «Начинающий водитель», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. В Госавтоинспекции уверены, что подобные меры должны повысить безопасность на дорогах.





11.04.2017