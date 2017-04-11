Цены на продукты

Капуста и репчатый лук подорожали в магазинах Карелии

За неделю в регионе увеличилась стоимость целого ряда овощей.





Как отметили в Карелиястате, в магазинах Карелии выросли цена на белокочанную капусту, репчатый лук, свежие помидоры и картофель. Эти продукты подорожали на 6,7%, 6,4%, 5,9% и 5,4% соответственно. Также на 1,1% увеличилась стоимость сычужных твердых и мягких сыров, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов.





В то же время цена на свежие огурцы снизилась на 0,7%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели пшено на 2,0%, сахарный песок, гречневая крупа, куриные яйца и подсолнечное масло на 0,7-0,8 %.





Автомобильный бензин марок АИ-76 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,3% и 0,2% соответственно.





11.04.2017