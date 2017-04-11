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11.04.2017

Дело продолжается

Экс-главе Роспотребнадзора Карелии Коваленко не продлили домашний арест

Суд не продлил срок домашнего ареста для бывшего руководителя карельского ведомства, который является фигурантом дела по трагедии на Сямозере.

Следователи сегодня потребовали для экс-главы управления Роспотребнадзора республики Анатолия Коваленко продлить домашний арест на два месяца и один день до 21 июня 2017 года. Однако суд отклонил ходатайство. Таким образом, домашний арест Коваленко закончится 19 апреля, сообщает ТАСС. Судья добавил, что по окончании этого срока органы следствия могут избрать для бывшего чиновника более мягкую меру пресечения.

Напомним, Анатолий Коваленко проходит по делу о гибели 14 детей на Сямозере летом прошлого года. Его задержали в Петрозаводске 21 июня 2016-го по обвинению в халатности. По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора Карелии неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях, допускаемых руководством ООО "Парк-отель "Сямозеро". Несмотря на это Коваленко и его подчиненные не приняли никаких мер в отношении руководства лагеря и продолжали выдавать компании разрешения на работу.

Следствие считает, что ненадлежащее исполнение обязанностей Коваленко и другими должностными лицами стало одной из причин ЧП на озере Сямозере. Она унесла жизни 14 детей.


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  • Тем кто хоть чуть в теме давно известно, что у Коваленко не было никаких прав проверять лагерь ввиду медведевского моратория на проверки. По всем поступавшим жалобам они делали все, что должны были делать. Потому даже наш "самый гуманный суд" не поддержал следствие. (Гость)
    11.04.2017 15:56:10
    +1 -1


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