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11.04.2017

Общение напрямую

Первый день единого приема граждан в правительстве Карелии пройдет 22 апреля

Жители региона смогут напрямую пообщаться с первыми лицами республики в течение целого дня.

День единого приема граждан и представителей организаций состоится 22 апреля. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, его заместители, члены правительства и руководители органов исполнительной власти будут принимать посетителей с 11 до 18 часов.

Прием граждан проведут в здании правительства республики по адресу проспект Ленина, д. 19. Также 14, 17 и 18 апреля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 пройдет предварительная запись по телефонам: 8(8142) 799-482, 799-376, 799-375.

- Обращаем внимание, что для участия заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, - добавили в правительстве. - Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано также провести День единого приема граждан и представителей организаций.


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