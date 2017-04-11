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11.04.2017

Не все так плохо

Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Карелии

Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги республики в иностранной и национальной валюте на уровне «B+».

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне «B». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

Министерство финансов Карелии считает это решение очень важным, поскольку подтверждение рейтинга на таком уровне свидетельствует, что регион является добросовестным кредитором и надежным партнером при реализации бизнес-проектов, несмотря на повышенную долговую нагрузку бюджета.

Аналитики агентства отметили исторически хорошую налоговую базу республики, положительные результаты по снижению расходов, а также факторы, которые являются сдерживающими для рейтингов Карелии, в том числе, продолжительную непростую экономическую конъюнктуру в России.

- Указанный уровень рейтингов означает достаточную способность региона исполнять свои долговые обязательства. Прогноз по рейтингам «стабильный» отражает мнение агентства об отсутствии оснований для снижения рейтинга в ближайшей перспективе, - отметили в правительстве региона.


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