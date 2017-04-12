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11.04.2017

Для безопасности горожан

Выезд и выход на лед запретили в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы предупреждает горожан, что прогулки по льду на Онежском озере и реках в черте города теперь под запретом

Согласно постановлению администрации города выезд и выход на лед запрещен с 10 апреля в связи с началом активного таяния снега и неоднородным состоянием ледового покрова водных объектов. Данные меры вводятся для обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, а также в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период весеннего половодья


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